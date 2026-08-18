Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik bir füze tehdidi tespit ettiği duyuruldu.

BAE: Hava savunma sistemlerimiz ülkeye yönelik bir füze tehdidi tespit etti Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik bir füze tehdidi tespit ettiği duyuruldu.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze tehdidi tespit ettiği kaydedildi.

Halktan resmi kaynaklardan yayımlanan uyarı ve gelişmeleri takip etmesi istenen açıklamada, duyulabilecek seslerin hava savunma sistemlerinin füze tehdidine karşı gerçekleştirdiği önleme ve müdahale operasyonlarından kaynaklanabileceği belirtildi.

Savunma Bakanlığının, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması amacıyla her türlü tehditle mücadele için "tam teyakkuz ve hazırlık" halinde olduğu ifade edildi.