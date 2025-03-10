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Dünya

Suriye'nin sahil bölgesindeki askeri operasyon sona erdi

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Abdülgani, son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı sahil bölgelerindeki Tartus ve Lazkiye illerinde devrik rejim unsurlarına yönelik yürütülen askeri operasyonun tamamlandığını duyurdu

Muhammed Karabacak, Eşref Musa  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Suriye'nin sahil bölgesindeki askeri operasyon sona erdi

Damascus

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklamalarda bulunan Abdülgani, operasyonun ikinci aşamasının bitmesiyle askeri harekatın sona erdiğini belirtti.

Abdülgani, devrik rejimin kalıntıları ve subaylarının saldırılarının etkisiz hale getirildiğini, stratejik açıdan önemli illeri temizlediklerini ve güvenlik güçleriyle halkı hedef almak için kullandıkları ana yolların güvenliğini sağladıklarını vurguladı.

Sözcü Abdülgani, "Güçlerimiz, Lazkiye ilindeki Muhtariyye, Muzayria ve Zubara köyleri ile Tartus ilindeki Dalye, Tanita ve Kadmous köylerinde devrik rejimin kalıntılarını etkisiz hale getirdi." dedi.

Daha önce belirlenen hedeflere yönelik başlatılan operasyonun başarıyla tamamlandığını belirten Abdülgani, "Devrik rejimin kalıntılarıyla mücadeleye devam edeceğiz, gelecekteki her türlü tehdidi ortadan kaldırmayı hedefleyecek ve suç hücrelerinin yeniden yapılanmasını engellemek için yeni planlar hazırlayacağız." diye konuştu.

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