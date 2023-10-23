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Dünya

Suriye'nin güneyinde ABD güçlerine SİHA saldırısı girişimi

Suriye’nin güneyinde, ABD’nin başını çektiği uluslararası koalisyonun Tenf bölgesindeki üssüne SİHA'larla saldırı girişiminde bulunuldu.

Eşref Musa, Ömer Koparan  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Suriye'nin güneyinde ABD güçlerine SİHA saldırısı girişimi

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.00 sularında ABD ordusunun bulunduğu Tenf bölgesindeki üsse, aidiyeti bilinmeyen 3 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile saldırı girişimi gerçekleşti.

Koalisyon güçleri, SİHA'ları hedef alarak düşürdü.

Saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

İran destekli terörist gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor. Terörist gruplar, 19 Ekim'de de ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine SİHA saldırısı düzenlenmişti.

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