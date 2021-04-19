Euro
9.75
Dolar
8.10
BIST 100
1,377.23
Altın
1,771.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti

ABD'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenler hakkında "yasa dışı" yerine "belgesiz", "yabancı" yerine "vatandaş olmayan" ya da "göçmen" ve "asimilasyon" yerine "entegrasyon" kelimeleri kullanılacak.

Dildar Baykan   | 19.04.2021
ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

Washington Post'un haberine göre, Joe Biden yönetimi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimine (CBP) gönderdiği notta, Donald Trump döneminde göçmenler konusunda kullanılan bazı terimlerde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Buna göre, Trump döneminde kullanılan "yasa dışı yabancı" terimi değiştirilerek "yasa dışı" kelimesi yerine "belgesiz", "yabancı" yerine "vatandaş olmayan" ya da "göçmen" sözcükleri kullanılacak.

Ayrıca, göçmenlerin toplumla bütünleşmesi için kullanılan "asimilasyon" kelimesinin yerine de "entegrasyon" sözcüğü gelecek.

Biden yönetiminin yaptığı söz konusu değişikliğin, Trump yönetiminin eleştirilen göçmenlik politikalarının kaldırılarak yerine daha "insani" bir sistem kurulması çabaları kapsamında yapıldığı aktarıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan 48 bin 947 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 341 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 224 günün en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü
ABD'de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bin 216'ya yükseldi
Bakan Koca: Kovid-19 aşılama programında sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Benzer haberler

ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti

ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti

ABD'de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi

George Floyd davasının görüldüğü Minneapolis'te güvenlik önlemleri artırıldı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bin 216'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bin 216'ya yükseldi
Kremlin: Navalnıy'ın sağlık durumu diğer ülkeleri ilgilendirmez

Kremlin: Navalnıy'ın sağlık durumu diğer ülkeleri ilgilendirmez
Töton şövalyelerinden NATO’ya: Rusya’nın istila paranoyasını anlamak

Töton şövalyelerinden NATO’ya: Rusya’nın istila paranoyasını anlamak