Yunus Emre Enstitüsünün Afganistan'da Türkçe ve Osmanlıca kursları başladı
Afganistan'da eğitim faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), güz dönemi Türkçe ve Osmanlıca kursları başladı.
Afgaanistan
Afganistan'da Yunus Emre Enstitüsü Kabil Ofisinde açılan kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
AA muhabirine konuşan YEE yetkilileri, yeni dönem dersleri hakkında bilgi verdi.
Buna göre, her bir kuru 144 saat süren ve 6 kurdan oluşan Türkçe dersleri, haftada 6 ile 8 saat arasında değişen programlar kapsamında veriliyor. Osmanlıca dersleri ise haftada bir gün 3 saat olarak işleniyor.
Kurslar sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
YEE Afganistan Müdürü Hüseyin Güngör, Kabil Ofisi dışında, yetimhaneler, hastane ve çeşitli kurumlarda da Türkçe dersleri verip Afganistan'daki 3 üniversitedeki Türkoloji bölümlerine destek olduklarını belirtti.
Güngör, yeni dönemde derslerin yılbaşına kadar süreceğini söyleyerek, katılımcıların derslere yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
Özellikle sosyal bilimler bölümü öğrencilerinin Türkçe ve Osmanlıca derslerine özel ilgi gösterdiğini kaydeden Güngör, şu ifadeleri kullandı:
"Afganistan ve Türkiye arasında özel bağlar var. Türkçeye gün geçtikçe ilgi artmakta. Biz de bu ilgiden çok memnunuz. Afganistan ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların kurulabilmesi, inşası ve tesisi için Osmanlı Türkçesi kurslarının açılmasına ve bu kursların icra edilmesine başladık. Yoğun talep almaktayız. Önümüzdeki dönemde de bu kursların devamını icra etmeyi planlıyoruz."
Dersleri ilgiyle takip ediyor
Kabil Eğitim ve Öğretim Üniversitesi öğrencisi Muhammed Nasir Hemderd, dersleri kaçırmadan takip ettiğini ve Türkçesini geliştirmek için sürekli Türk dizileri izlediğini söyledi.
Hemderd, "Türkçeye başlarken daha kolay sanıyordum ama ilerlerken anladım ki çok da kolay değil. Biraz çaba göstermek lazım." dedi.
Osmanlıca öğretmeni Habiburrahman Ziyai de alfabe ve dil yakınlığı nedeniyle Afganların, Osmanlıcayı hızlı ve kolay şekilde öğrendiğini kaydetti.
Ziyai, öğrencilerin Osmanlıca ile Türkiye tarihini orijinal kaynaklardan okuyabileceklerini belirterek, "Afgan gençleri, Osmanlıcaya ilgi duymakta ve gelecekte inşallah sınıflar daha fazla dolacak. Afganistan gençleri bu hattı (alfabe) küçüklükten beri gördükleri için (Osmanlıca) daha rahat öğrenebiliyorlar." dedi.
Osmanlıca öğrencisi Seccad Hüseyin Ehadi de Türkiye tarihine özel ilgi duyduğunu söyleyerek, "Bilimsel ve tarihi kaynakların çoğu Osmanlı dilinde. Osmanlı tarihini öğrenmek istiyorsak Osmanlı Türkçesini öğrenmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.