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Koronavirüs

İranlı Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi, ülkedeki hastanelerde yer kalmadığını açıkladı

İran'daki Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi Merdani, "Hastanelerde hasta kabul edecek yer kalmadı. Bu nedenle hastane yerleşkelerinde nefes darlığı çeken ve ayakta tedavi gören Kovid-19 hastaları için servisler açıldı." dedi.

Elaheh Salari,Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.04.2021
İranlı Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi, ülkedeki hastanelerde yer kalmadığını açıkladı

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesud Merdani, ülkesindeki hastanelerde yoğunluk nedeniyle Kovid-19 servislerinde yer kalmadığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Merdani, "Hastanelerde hasta kabul edecek yer kalmadı. Bu nedenle hastane yerleşkelerinde nefes darlığı çeken ve ayakta tedavi gören Kovid-19 hastaları için servisler açıldı." dedi.

Merdani, gelinen noktayı "kriz üstü" şeklinde değerlendirerek, günde 100-150 civarında yatış verilmesi gereken hastayı, ayakta tedavi edip evlerine göndermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Mevcut durumun savaş haliyle kıyaslanması gerektiğini vurgulayan Merdani, kısıtlamaya gidilmemesi durumunda vaka ve ölü sayılarının her geçen gün daha da artacağını kaydetti.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir günde Kovid-19 nedeniyle 398 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı toplam can kaybı 67 bin 130'a, vaka sayısı da 2 milyon 261 bin 435'e çıktı.

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