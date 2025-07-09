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Dünya

Suriye'de orman yangınlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lazkiye kırsalında altıncı gününde devam eden orman yangınlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen birden fazla şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Muhammed Karabacak  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Suriye'de orman yangınlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Lazkiye

İçişleri Bakanı Hattab, Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesine bağlı Kastal Maaf köyünde yaptığı basın açıklamasında, altıncı gününde devam eden orman yangınlarına sebep oldukları düşünülen birden fazla şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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Orman yangınlarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Hattab, yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatılacağını dile getirdi.

Bakan Hattab, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin sahada görev yapan yangın söndürme ekiplerini korumak amacıyla bölgede devriye faaliyetleri yürüttüğünü kaydetti.

Lazkiye Valisi Muhammed Osman da AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınlarının en büyük yayılma noktalarından üçünün kontrol altına alındığını, bu bölgelerde aktif soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ülkedeki 80'den fazla sivil savunma ekibi ile komşu ülkelerden gelen destek ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını vurgulayan Osman, "Maalesef 14 bin hektardan fazla alan kül oldu. Devrik rejimden kalan mayınlar ise söndürme çalışmalarını ciddi şekilde engelliyor." dedi.

Osman, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan hava araçlarının katıldığını ifade ederek, "Yangın, halihazırda Şeyh Hasan köyü çevresinde etkisini sürdürüyor. Alevlerin diğer bölgelere ve dağlık alanlara sıçramasını önlemek için ileri noktalara itfaiye araçları ve ekipler sevk ettik." ifadelerini kullandı.

Yangının kontrol altına alındığı Zinzif, Kantara, Mılıklı ve Kastal Maaf köylerinde çekilen hava görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Yangını söndürmek üzere Belluran Barajı'ndan su alan helikopterler, Şeyh Hasan köyü ve civarındaki dağlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediyor.

Yoğun duman ve engebeli arazi nedeniyle ekiplerin çalışmaları zaman zaman güçlükle ilerliyor.

Onlarca ailenin bölgeden tahliye edildiği yangınlarda, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

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