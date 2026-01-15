Dolar
Dünya

Suriye ordu yetkilileri: YPG/SDG sivillerin Deyr Hafir’den çıkışını engelliyor

Terör örgütü YPG/SDG, Halep merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan Deyr Hafir’de sivillerin, Suriye ordusunun açtığı insani koridoru kullanarak bölgeden ayrılmasına silah zoruyla engel oluyor.

Turgut Alp Boyraz, Mehmet Burak Karacaoğlu, Laith Al-jnaidi  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Suriye ordu yetkilileri: YPG/SDG sivillerin Deyr Hafir’den çıkışını engelliyor Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

İstanbul

Terör örgütü YPG/SDG, işgal altında tuttuğu Halep’in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde yaşayan Suriyeli sivillerin bölgeden ayrılmasına engel oluyor.

Suriye ordusu, Halep merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan terör örgütünün kontrolündeki Deyr Hafir hattına yoğun askeri sevkiyat yaptı.

Ordudan dün yapılan açıklamada, sivillerin terör örgütünün işgali altındaki Deyr Hafir’den çıkışı için bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında insani koridor açılacağı duyurulmuştu.

AA muhabirinin Suriye ordusu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YPG/SDG sivillerin bölgeden ayrılmasına silah zoruyla engel oluyor.

İsmini vermek istemeyen ve Deyr Hafir’den sivillerin tahliyesinden sorumlu askeri yetkili, "İnsani koridoru açtık. Suriye ordusu sivilleri terör örgütünün işgali altındaki bu bölgeden güvenli şekilde tahliye etmek istiyor. Bunun için gerekli tüm tedbirler alındı ancak terör örgütü sivillerin çıkışına silah zoruyla engel oluyor." dedi.

Suriye ordusunun daha önce Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik operasyonları sırasında da terör örgütünün sivillerin çatışma alanından çıkmasını engellemeye çalıştığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilmişti.

Öte yandan Suriye ordusuna bağlı birlikler, Deyr Hafir’e yaklaşık 5 kilometre mesafede kontrol noktası kurdu. Burada bulunan Suriye askerleri, terör örgütünün engellemesinden dolayı henüz hiçbir sivilin bölgeden çıkamadığını söyledi.

