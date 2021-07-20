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Dünya

Suriye muhalefetinden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a terör örgütü YPG/PKK tepkisi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.

Ethem Emre Özcan   | 20.07.2021
Suriye muhalefetinden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a terör örgütü YPG/PKK tepkisi

Ankara

Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"nin Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terör örgütü PYD/YPG'nin PKK ile organik bağı bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa Cumhurbaşkanının terörist PYD milislerinin heyetiyle görüşmesi, üzücü ve kaygı vericidir. PYD ile muamele yolunu açmak, terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır. Bu milisler, Suriye halkına karşı tehcir, demografik yapıyı değiştirme ve çeşitli suçlar işlemiştir. Suriye halkına kendilerini zorla empoze eden bu milisleri tanımak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmektir."

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