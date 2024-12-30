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Dünya

Suriye Merkez Bankası başkanlığına Meysa Sabrin atandı

Suriye Merkez Bankası başkanlığı görevine Meysa Sabrin'in getirildiği bildirildi.

Ömer Koparan, Zeynep Katre Oran  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Suriye Merkez Bankası başkanlığına Meysa Sabrin atandı

Şam

Ülkedeki Merkez Bankasının başına atanan Sabrin, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.

Aralık 2018'den bu yana Suriye Merkez Bankasını temsilen "Şam Menkul Kıymetler Borsası" Yönetim Kurulunda görevli olan Sabrin, daha önce de Merkez Bankasında başkan yardımcılığı, ofis denetim bölüm başkanlığı gibi farklı pozisyonlarda görev aldı.

Sabrin, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip.

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