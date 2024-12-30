Suriye Merkez Bankası başkanlığına Meysa Sabrin atandı
Suriye Merkez Bankası başkanlığı görevine Meysa Sabrin'in getirildiği bildirildi.
Şam
Ülkedeki Merkez Bankasının başına atanan Sabrin, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.
Aralık 2018'den bu yana Suriye Merkez Bankasını temsilen "Şam Menkul Kıymetler Borsası" Yönetim Kurulunda görevli olan Sabrin, daha önce de Merkez Bankasında başkan yardımcılığı, ofis denetim bölüm başkanlığı gibi farklı pozisyonlarda görev aldı.
Sabrin, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.