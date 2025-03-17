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Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda toplam 5,8 milyar avroluk taahhütte bulunuldu

Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda ülkedeki geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması için toplam 5,8 milyar avroluk taahhütte bulunuldu.

Selen Valente Rasquinho  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda toplam 5,8 milyar avroluk taahhütte bulunuldu

Brüksel

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nın kapanışında konuştu.

Konferansın tüm katılımcıları tarafından taahhüt edilen toplam hibe ve kredi miktarının 5,8 milyar avroya ulaştığını belirten Suica, bunun 4,2 milyar avrosunun hibe, 1,6 milyarının ise kredi olduğunu duyurdu.

Suica, "AB ve üye ülkeleri, taahhüt edilen hibe miktarının yüzde 80'ini karşılayarak, en büyük bağışçı olmaya devam ediyor." dedi.

AB Komisyonu üyesi Suica, hibelerin haricinde konferansa katılan uluslararası finans kuruluşları ve diğer bağışçıların 1,6 milyar avro tutarında imtiyazlı krediler duyurduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konferansın açılışında yaptığı konuşmada, AB'nin Suriye'nin geçiş süreci ile ülkenin sosyo-ekonomik toparlanmasını desteklemenin yanı sıra hem ülkedeki hem de Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye gibi ev sahibi topluluklardaki acil insani ihtiyaçları ele almak için yaklaşık 2,5 milyar avroluk taahhütte bulunduğunu söylemişti.

AB'nin taahhüdü arttı

AB Komisyonundan konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AB, 2024'te 8. Brüksel Konferansı'nda Suriye içindeki nüfusu, Suriyeli mültecileri ve Lübnan, Ürdün ve Irak'taki savunmasız ev sahibi toplulukları desteklemek için yaptığı 560 milyon avroluk taahhüdü, bu sene 720,5 milyon avroya çıkardı. Ayrıca, AB bu ülkelere 2026 için 600 milyon avro taahhüt etti. 2025 ve 2026 için Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ve savunmasız ev sahibi toplulukları desteklemek için de 1,1 milyar avro taahhüt etti."

AB geçen seneki konferansta 2,12 milyar avroluk taahhütte bulunmuş, tüm katılımcıların toplam hibe ve kredi miktarı ise 7,5 milyar avro olarak duyurulmuştu.

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