Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,467.60
BTC/USDT
115,664.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi

Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.

Nuri Aydın, Rabia İclal Turan, Ahmet Karaahmet  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Şam

Washington'da 18 Mart 2014'te kapatılan büyükelçilik binasında, ​​​​​​​Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Suriye Haber ajansı SANA’ya göre, tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte ise 14 yıllık iç savaş boyunca Suriye halkının çektiği acıları hatırlatarak, "Elbette bu tarihi bir an." dedi.

1989'dan beri ABD'de yaşayan ancak aslen Şamlı olan 55 yaşındaki Raghad Bushnaq, bugünü "hayal edilemez" olarak nitelendirerek, "En son buraya geldiğimde, belki 15 yıl önce, büyükelçi içerde bizim fotoğraflarımızı çekip (Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar) Esed'e rapor ediyordu. Arkadaşlarımın çoğuna baktığımda, hepsinin yüzlerini kapattığını gördüm. Şimdi ise buradayız, mutluyuz. Bu tarihi bir an. Suriye'de özgürlüğün kokusunu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bushnaq, ayrıca, Türkiye'ye ve "kendilerine yardım eden ve destekleyen tüm ülkelere” şükranlarını dile getirdi.

Suriye asıllı Amerikalı ve podcast programı Syria Speaks'in kurucusu Ameer Alsamman ise bugünün "ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın gerçek başlangıcı" olduğunu söyledi.

Alsamman, "Bugün yeni bir sayfa açıldı. Umarım Şam ve Washington çok daha iyi ilişkiler kuracak. Bence bu, işlerin doğru yönde gittiğinin bir işareti." şeklinde konuştu.

Suriye'ye yönelik kalan ABD yaptırımlarının kaldırılmasına dair Alsamman, "Elbette birçok insan Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Ben de Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyorum. Kongre üyelerinin çoğunun da böyle düşündüğünü sanıyorum. Başkan Donald Trump da bunu açıkça dile getirdi. Umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün: Boeing uçaklarının alımı uzun süredir görüştüğümüz bir konu, henüz karar verilmedi
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı

Benzer haberler

Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi

Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi

Trump, Washington'da gerekirse ulusal acil durum ilan edeceğini açıkladı

ABD'nin başkenti Washington'da, Trump'ın kente Ulusal Muhafız konuşlandırması protesto edildi

Washington'daki Ulusal Muhafızlar kasım sonuna kadar başkentte kalacak

Washington'daki Ulusal Muhafızlar kasım sonuna kadar başkentte kalacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet