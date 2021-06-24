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Dünya

SunExpress'ten Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama

THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yarından itibaren AB vatandaşı olmayan ve son 14 gün içinde aşı olmuş yolcuların Almanya'ya girişine izin verileceğini duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 24.06.2021
SunExpress'ten Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama

İstanbul

THY ve Lufthansa'in sosyal medya hesabından, "Yarından itibaren Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan ve Paul-Ehrlich Enstitüsü’nün internet sitesinde belirtilen koşullar doğrultusunda son 14 gün içinde tamamen aşı olmuş yolcuların, herhangi bir seyahat amacıyla (örneğin turistik seyahat veya aile/arkadaş ziyareti) Almanya'ya giriş yapmalarına izin verileceğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." açıklaması yapıldı.

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