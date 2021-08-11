Almanya'da binlerce kişiye Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Friesland bölgesine bağlı Schortens aşı merkezinde çalışan bir görevlinin binlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği belirlendi.
Berlin
Friesland Kaymakamı Sven Ambrosy basına yaptığı açıklamada, mart ve nisanda kesin olmamakla birlikte yaklaşık 9 bin 650 kişiye Biontech, Moderna ve Astrazeneca aşıları yerine salin solüsyonu (tuzlu su) verildiğini söyledi.
Sağlık çalışanının Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiğinin belirlenmesi üzerine 5 Mart-21 Nisan arasında söz konusu merkezde uygulama yaptıranlar tekrar aşı olmaya çağrıldı.
Savcılığın konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.