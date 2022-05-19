Dolar
15.82
Euro
16.71
Altın
1,841.30
ETH/USDT
1,975.00
BTC/USDT
29,658.00
BIST 100
2,393.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tütün İskelesi'nde düzenlenen törende konuşuyor
logo
Dünya

AB, Ukrayna'ya uygulanan ithalat vergilerini askıya alıyor

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl süreyle askıya alınmasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 19.05.2022
AB, Ukrayna'ya uygulanan ithalat vergilerini askıya alıyor

Brüksel

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan teklif görüşüldü.

AP milletvekilleri, Ukraynalı üretici ve ihracatçılara yardımcı olacak düzenlemeyi 515 "evet", 32 "hayır" ve 11 "çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı bütün ihraç ürünlerdeki ithalat vergileri 1 yıl süreyle askıya alınacak.

Sanayi ürünleri, meyve ve sebzelere uygulanan vergiler, çelik ithalatına yönelik anti-damping vergileri ile koruma önlemleri de 1 yıl süreyle kaldırılacak.

Söz konusu düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Japonya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında turistlerin ülkeye giriş sınırlamasını gevşetiyor
Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor

Benzer haberler

AB, Ukrayna'ya uygulanan ithalat vergilerini askıya alıyor

AB, Ukrayna'ya uygulanan ithalat vergilerini askıya alıyor

AB, gaz depolarını kışa kadar dolduracak

İngiltere Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldı

Scholz: Rusya bu savaşı kazanmamalı, Ukrayna başarılı olmalı

Scholz: Rusya bu savaşı kazanmamalı, Ukrayna başarılı olmalı
AB'ye giren Ukraynalıların sayısı 6,3 milyona ulaştı

AB'ye giren Ukraynalıların sayısı 6,3 milyona ulaştı

Kiev'deki hayvanat bahçesi ülkenin tehlikeli bölgelerinden hayvanlar için sığınak oldu

Kiev'deki hayvanat bahçesi ülkenin tehlikeli bölgelerinden hayvanlar için sığınak oldu