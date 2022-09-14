Dolar
18.24
Euro
18.22
Altın
1,697.69
ETH/USDT
1,590.30
BTC/USDT
20,100.00
BIST 100
3,446.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile futbolcu Lorenzo Venuti, UEFA Konferans Ligi’nde Medipol Başakşehir takımıyla yarın oynayacakları maça ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile futbolcu Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla yarın oynayacakları maça ilişkin Roazhon Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Almanya'da polis Arap kökenli kişiye orantısız şiddet uyguladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de iki polis memurunun para cezasını ödemediği için hakkında yakalama emri bulunan Arap kökenli kişiye 3 çocuğunun önünde orantısız şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Cüneyt Karadağ   | 14.09.2022
Almanya'da polis Arap kökenli kişiye orantısız şiddet uyguladı

Berlin

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis memurlarının kişiyi zorla yere yatırarak ters kelepçe ile bileklerini bağladıkları ve şiddete başvurdukları görülüyor.

Görüntülerde bir polis memurunun kelepçeli şahsın eşine "Burası benim ülkem, sen de misafirsin", "Burada ülkemin kurallarına uyacaksın", "Çeneni kapa, bana bağırma ve sakın dokunma seni hapse tıkarım" dediği duyuluyor.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, iki polis hakkında yabancı düşmanlığı içeren hakarette bulundukları gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca hakarete uğrayan kişinin 750 avroluk para cezasını ödeyerek mevcut yakalama emrini iptal ettirdiği bilgisi paylaşıldı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama
Türkiye ve UNICEF, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı yeniledi
İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı
Sosyal konut projesine başvurular birinci gününde 500 bini geçti
Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Almanya'da polis Arap kökenli kişiye orantısız şiddet uyguladı

Almanya'da polis Arap kökenli kişiye orantısız şiddet uyguladı

Alman hükümeti, enerji krizi nedeniyle mali yapısı bozulan Uniper'i kamulaştırmayı değerlendiriyor

Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları temmuzda yıllık 33,4 arttı

Almanya Başbakanı Scholz’dan vatandaşlarına enerji krizini birlikte aşma çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz’dan vatandaşlarına enerji krizini birlikte aşma çağrısı
Almanya’da enflasyon, yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor

Almanya’da enflasyon, yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor
Ifo, gelecek yıl Alman ekonomisinde resesyon ve rekor enflasyon öngördü

Ifo, gelecek yıl Alman ekonomisinde resesyon ve rekor enflasyon öngördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet