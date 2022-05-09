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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB'den Ukrayna'ya reform çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Ukrayna'ya yeniden inşa yatırımları olacak. Sadece AB'nin değil,uluslararası kuruluşlar ve uluslararası ortakların da yüz milyarlarca avroluk yatırımları söz konusu.Ancak bu reformlarla birlikte ilerlemeli." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.05.2022
AB'den Ukrayna'ya reform çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB dönem başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışında düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ukrayna'nın AB üyelik başvurusuna ve bu sürece değinen von der Leyen, Ukrayna'da reformlar yapılmasının önemine işaret etti.

Von der Leyen, Ukrayna için savaşın neden olduğu yıkım dolayısıyla yeniden inşa fonu oluşturulmasının önem taşıdığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Ukrayna'ya yeniden inşa yatırımları olacak. Sadece AB'nin değil, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası ortakların da yüz milyarlarca avroluk yatırımları söz konusu. Ancak bu yatırımlar reformlarla birlikte ilerlemeli. Örneğin oligarklardan kurtulmak için, yolsuzluğun bitirilmesi için ve diğer konulardaki reformlar Ukrayna için azami önemde. Ukrayna'da bu konuda ilerlemek için çok büyük ivme var. Yatırımlar ve reformların birlikte ilerlemesi AB yolunda farklı bir ilerleme sağlayabilir."

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola ise Ukrayna halkının AB üyeliği istediğini, AB'nin de bu talebe çok hızlı karşılık verdiğini söyledi.

Metsola, "Ukrayna'yı Avrupa'nın kalbinde görmek, bu ülkenin isteği ve çıkarları için olduğu kadar bizim isteğimiz ve çıkarlarımız açısından da önemli." dedi.

Batı Balkanlar'daki ülkelerle de diyaloğu sürdürmek istediklerini belirten Metsola, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik başvurularını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AB Komisyonu, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin başlangıcı konusundaki görüşünü AB liderlerine haziran ayında sunmayı planlıyor. AB liderlerinin bu ilk görüş ve tavsiyeyi haziran sonundaki zirve toplantısında ele alması bekleniyor.

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