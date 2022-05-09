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Dünya

Japonya, Güney Kore ile ilişkilerde 'yeni başlangıç' arıyor

Japon hükümeti, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'yı, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un göreve başlama törenine katılmak üzere Seul'e gönderdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.05.2022
Japonya, Güney Kore ile ilişkilerde 'yeni başlangıç' arıyor

Tokyo

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'yı "Özel Elçi" sıfatıyla Seul'e gönderme kararının ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sorunlara ilişkin Japonya'nın istikrarlı tutumunu koruyacağını belirterek, "İki ülke arasında çetin sorunlar sürüyor ancak (bu sorunlar) bu haliyle de bırakılamaz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Hayaşi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un göreve başlama törenine katılmak amacıyla başkent Tokyo'dan ayrıldı.

Hayaşi, ülkeden ayrılışı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, törene katılmasının iki ülke arasında yakın iletişim için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

"İkili ilişkilerin sağlam temellere geri getirilebileceğini" belirten Hayaşi, ilk önce Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini ve ikili ilişkilerin son durumunu ele alacaklarını kaydetti.

Özel mektup

Japon Bakan, yarın katılacağı resmi törenin akabinde yeni Devlet Başkanı Yoon'a, Japonya Başbakanı Kişida'nın özel mektubunu iletecek.

Hayaşi'nin ziyareti, Haziran 2018 sonrası bir Japonya Dışişleri Bakanının Güney Kore'ye ilk ziyareti olacak.

Bunun yanı sıra Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili ve eski Maliye Bakanı Nukaga Fukuşiro liderliğinde partiler arası heyet de hafta içinde Yoon ile Seul'de buluşacak.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", kıyı komşuları arasında "hassas sorunlar" olarak biliniyor.

Yarın devralıyor

Yoon Suk-yeol, muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin adayı olarak girdiği 9 Mart'taki Devlet Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 48,59'unu kazanmıştı.

Seçim sonrası Yoon, Japonya ile "gelecek odaklı ilişkiler inşa etme sözü" vermişti.

Göreve yarınki resmi törenle başlayacak yeni Başkanın, ABD ile yakınlığı koruyarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.

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