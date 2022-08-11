Dolar
17.91
Euro
18.42
Altın
1,785.39
ETH/USDT
1,903.30
BTC/USDT
24,585.00
BIST 100
2,829.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudanlı general Hımidti: Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı

Sudan geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, siyasi güçlerin, sivil bir hükümetin kurulması üzerinde anlaşmasını arzuladığını bildirdi.

Ömer Erdem   | 11.08.2022
Sudanlı general Hımidti: Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Hımidti, başkent Hartum’da düzenlediği basın toplantısında, "Siyasi güçlerin, geçiş dönemi kurumlarını tamamlayıp ve geçiş döneminin kalanını yönetecek sivil bir hükümetin kurulmasına imkan tanıyacak ulusal bir uzlaşmaya varmasını umuyoruz." dedi.

Hükümetin ne zaman kurulacağıyla ilgili bir soruya Hımidti, "Birçok girişim var. Bu konuda bir malumatımız yok. Müzakerelerin neticelenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hımidti, geri adım atmayacaklarını ve ülkenin güvene ulaşmasını istediklerini belirterek "Ülkenin istikrarı, siyaset sahnesinden ve hükümetten ayrılmamıza bağlı ise ülkemizi iktidarda kalmak uğruna kaybedemeyiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu
İSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Meteorolojiden güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Sudanlı general Hımidti: Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı

Sudanlı general Hımidti: Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı

Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor

Sudan'da askeri yönetime müzahir siyasi grup: Ülkeyi, tek bir taraf yönetemez

Sudan'daki siyasi kriz 10'uncu ayına girerken sivil güçler arasında birlik sağlanamadı

Sudan'daki siyasi kriz 10'uncu ayına girerken sivil güçler arasında birlik sağlanamadı
Sudanlı ev hanımları, el işlerini Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde sergiledi

Sudanlı ev hanımları, el işlerini Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde sergiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet