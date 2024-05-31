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Dünya

Sudani: Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Türkiye üzerinden Doğu ile Avrupa'yı birbirine bağlamak anlamına geliyor

Mehmet Alaca  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Sudani: Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Türkiye üzerinden Doğu ile Avrupa'yı birbirine bağlamak anlamına geliyor

Ankara

Irak Başbakanı Sudani, "Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Türkiye toprakları üzerinden Doğu ile Avrupa'yı birbirine bağlamak anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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