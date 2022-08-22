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Dünya

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı

Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 83'e yükseldiği bildirildi.

Adam Abu-bashal, Ahmed Osama Satti   | 22.08.2022
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e çıktı Fotoğraf: Dirar Maad/AA

Hartum

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden sağanağın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 83'e çıktığı belirtildi.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı Teknik Birimi Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ebulbişr, yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği büyük Rönesans (Hedasi) Barajı inşaatı ile Sudan'daki sağanaklar ve sel arasında hiçbir bağlantı olmadığını belirtti.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlardan 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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