Dolar
17.16
Euro
18.42
Altın
1,854.30
ETH/USDT
1,801.70
BTC/USDT
30,240.00
BIST 100
2,623.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'da siyasi krizin çözümü için doğrudan diyalog süreci başladı

Ömer Erdem   | 08.06.2022
Sudan'da siyasi krizin çözümü için doğrudan diyalog süreci başladı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Sudan'daki siyasi krizin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı doğrudan diyalog görüşmeleri başladı.

Başkent Hartum'da gerçekleştirilen toplantıya UNITAMS Başkanı BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, AfB Sudan Temsilcisi Muhammed el-Hasan Veled Lebat ve IGAD Temsilcisi İsmail Vais'in yanı sıra Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, konsey üyesi Orgeneral Şemseddin Kebbaşi ve Koramiral İbrahim Cabir katıldı.

Görüşmelerde Devrimci Cephe, Halk Kongresi Partisi, Misak-ı Vatani güçleri hazır bulunurken eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Ulusal Ümmet Partisi ve sokaklardaki protestolara öncülük eden Direniş komiteleri gibi önemli aktörler yer almadı.

UNITAMS Başkanı Peretz, açılış konuşmasında, kendilerinin diyaloğun bir parçası olmadıklarının sadece Sudanlı taraflar arasındaki görüşmelerin kolaylaştırıcısı olduklarının altını çizerek, tarafların, ön istişarelerde sundukları girişimi kabul ettiklerini söyledi.

Bu toplantının diyaloğun yürütülmesi ve gidişatıyla ilgili olacağına dikkati çeken Peretz, şöyle devam etti:

"Diyaloğun başlaması için hükümet olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi bazı adımlar attı ama yine daha fazla yapılabilir diye düşünüyoruz. Ama bu fırsatı kaçırmamak lazım. Davet ettiğimiz ve edeceğimiz tüm tarafların diyaloğa katılmasını isteriz. Biliyoruz ki bu toplantıda bazı önemli aktörler eksik. Onların da önümüzdeki günlerde katılmalarını umarız."

AfB Temsilcisi Lebat ise "Bu diyalog, Sudanlı taraflar arasında olacak. Kimin gücü ne kadar olursa olsun Sudan'ın iç meselelerine karışmaya hakkı yok. Mesele, Sudan'ın meselesidir. Biz de anlaşmanız için sizleri topladık. Bugün katılmayan taraflar da üçlü mekanizmanın yürüttüğü diyaloğa bağlı kaldıklarını bazılarımıza belirttiler. Onlar olmadan sonuca ulaşamayız." ifadelerini kullandı.

Siyasi krizin çözümü için uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildi

‏UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

‏UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

‏Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.

‏13 Mayıs'ta üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı dolaylı görüşmelere başlanmıştı.

"Tarihi fırsat"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün, üçlü mekanizmanın yürüttüğü diyaloğu, geçiş dönemini bitirmek için tarihi bir fırsat olarak değerlendirmişti.

‏Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hindistan coğrafyasında İslam'a yönelik ırkçı yaklaşımlar endişe verici
LPG yüklü tanker devrilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı
Başkentte sağanak sonrası yol çöktü
Akar, Kamerun Savunma Bakanı Assomo ve Ruanda Savunma Bakanı Murasıra ile görüştü
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Sudan'da siyasi krizin çözümü için doğrudan diyalog süreci başladı

Sudan'da siyasi krizin çözümü için doğrudan diyalog süreci başladı

Sudan'da 'sokak manikürcüleri' hala tercih ediliyor

Sudan’da '3 Haziran olayları'nın yıl dönümünde protestolar düzenlendi

Sudanlı mimar, küresel ısınmaya karşı farkındalık için bahçesini fidanlığa dönüştürdü

Sudanlı mimar, küresel ısınmaya karşı farkındalık için bahçesini fidanlığa dönüştürdü
OHAL'in kaldırıldığı Sudan'da 63 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

OHAL'in kaldırıldığı Sudan'da 63 siyasi tutuklu serbest bırakıldı
Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı