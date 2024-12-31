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Dünya

Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 1316'ya yükseldi

Sudan'da kolera salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 1316'ya yükseldiği bildirildi.

Ahmed Satti  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 1316'ya yükseldi

Sudan

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 49 bin 554'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1316'ya çıktığı kaydedildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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