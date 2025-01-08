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Dünya

Sudan Ulusal Televizyonu zorluklara rağmen yeni yerinde yayınını sürdürüyor

Sudan Ulusal Televizyonunun başkent Hartum'daki binası şiddetli çatışmalar nedeniyle hasar alsa da Port Sudan şehrine taşınan merkezde yayınlar kesintisiz devam ediyor.

Gökhan Kavak, Ahmed Satti  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Sudan Ulusal Televizyonu zorluklara rağmen yeni yerinde yayınını sürdürüyor Fotoğraf: Osman Bakır/AA

Hartum/Port Sudan

Doğu Afrika ülkesinde ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, 15 Nisan 2023'ten bu yana Hartum başta olmak üzere, ülkenin birçok eyaletinde sürüyor.

Dünyanın en büyük yerinden edilme krizine yol açan çatışmalar nedeniyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlar ciddi şekilde zarar gördü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi.

Televizyon binası ağır hasar aldı

Sudan Ulusal Televizyonunun Hartum'un Umdurman bölgesindeki merkez binası çatışmalarda en fazla hasar alan binalardan biri oldu.

15 Nisan 2023 öncesinde kurumu korumakla görevli HDK gücü, çatışmaların başlamasıyla binayı ele geçirdi.

Çatışmalar nedeniyle bina ciddi ölçüde hasar görürken binadaki stüdyo, konferans salonu ve çalışma ofisleri kullanılamaz hale geldi.

Sudan ordusu düzenlenen operasyonlarla Mart 2024'te ulusal radyo ve televizyon merkezinin kontrolünü HDK'den geri aldı.

Port Sudan şehrine taşınan televizyon merkezi, Sudanlıların sesi olmaya devam ediyor.

AA, eski ve yeni binayı görüntüledi

AA, Hartum'un Umdurman bölgesindeki ağır hasarlı televizyon binasını ve Port Sudan'da yayınına devam ettiği yeni binayı görüntüledi.

Sudan Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü İbrahim Muhammed İbrahim Buzai, 15 Nisan 2023'te yaşananları ve televizyonun Port Sudan'a taşınma sürecini AA muhabirine anlattı.

Buzai, "Biz kurum olarak 15 Nisan'da (2023) yaşananlara şaşırmadık. O gün öncesinde ülkenin genel iklimini biliyoruz. Zaten radyo ve televizyon binasını koruyan bir HDK gücü vardı." dedi.

O sabah rutin şekilde işe geldiklerini aktaran Buzai, normal çalışmalarına devam ederken çatışmaların başlamasıyla ulusal şarkıları yayınlamaya başladıklarını söyledi.

Buzai, çatışmanın hiçbir tarafından bildiri veya açıklama yayımlamadıkları bilgisini paylaşarak "Biz de çalışmalarımızı gerektiği gibi yürüttük ve yayın kesintiye uğramadı." ifadesini kullandı.

Televizyon binası Port Sudan'a taşındı

Akşam yayın servisiyle koordineli olarak başta "milisler" (HDK) olmak üzere, kimsenin televizyonda açıklama yapmaması için tedbir aldıklarını ifade eden Buzai, yayını teknik bir yöntemle kestiklerini belirtti.

Buzai, akşam kurşun yağmuru altında televizyonda çalışanlarla binanın yakınındaki evlere gittiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"İsyancı güçlerin televizyon binasında bulunduğunun ve (iktidarı ele geçirdiklerine ilişkin) bildiriler hazırladığının farkındaydık. Bunu daha sonra binanın güvenlik kameralarından da gördük. Bu da 'İlk kurşunu kim attı?' (Savaşı kim başlattı?) sorusunun cevabı. HDK komutanının medya danışmanı bu bildiriyi okumak için hazırlanıyordu. Fotoğrafları ve videosu da elimizde." dedi.

Daha sonra Port Sudan şehrinde ulusal kanalı ve Atbara şehrinde ulusal radyoyu kurmaya başladıklarını belirten Buzai, farklı yerel kanallarla işbirliğinde ulusal bir çalışma ekibi oluşturulduğunu ve iş ekipmanlarını da seferber ettiklerini anlattı.

Bazı televizyon ve radyo çalışanının Hartum'dan yeni binanın bulunduğu Port Sudan'a geldiğini söyleyen Buzai, az sayıda basın mensubu ve teknik ekiple yayınları sürdürdüklerini dile getirdi.

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