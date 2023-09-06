Dolar
26.84
Euro
28.77
Altın
1,917.33
ETH/USDT
1,631.80
BTC/USDT
25,759.00
BIST 100
8,181.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerini feshetme kararı aldı

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) feshedilmesine yönelik bir kararname çıkardı.

Ahmed Satti  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerini feshetme kararı aldı

Hartum

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, çıkardığı kararname ile Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) feshetti.

Burhan, kararnamenin uygulanması için Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Egemenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurumlara talimat verdi.

Açıklamada, kararnamenin, HDK'nın devlete karşı isyan etmesi, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunması ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote etmesi nedeniyle çıkarıldığı belirtildi.

ABD'den HDK'ye yönelik yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, HDK üyelerinin Darfur'da zulüm, taciz, etnik temelli cinayet, yağmalama ve kundaklama gibi insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Bu suçlar nedeniyle bakanlığın HDK Batı Darfur Bölge Komutanı Abdurrahman Cuma'ya vize kısıtlaması uygulama kararı aldığı aktarılmıştı.

Ayrıca ABD Hazine Bakanlığının da HDK 2. Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu'ya yönelik yaptırım kararı aldığı ifade edilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'yi kabul etti
Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı'dan sel mağdurlarına yardım duyurusu
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı
Ezine'de sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerini feshetme kararı aldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerini feshetme kararı aldı

Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli patlama meydana geldi

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Eltayeb, ülkesindeki iç savaşta halkın orduyu desteklediğini söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet