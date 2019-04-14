Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
95,976.82
Altın
1,291.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden 'başbakanlığa bağımsız aday gösterin' çağrısı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi. Konsey, Savunma Bakanı Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Safiye Karabacak,Ömer Erdem   | 14.04.2019
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden 'başbakanlığa bağımsız aday gösterin' çağrısı

Hartum

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, siyasi güçlere, başbakanlık için bağımsız bir aday göstermeleri çağrısında bulundu.

Ülkedeki siyasi güçlerin temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda Konseyin Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, siyasi güçlerin bir hafta içerisinde gelecek merhaleye ilişkin bir başbakanın özellikleri ve şartlarını da kapsayacak şekilde öneri ve görüşlerini sunmaları gerektiğini belirtti.

Farklı siyasi güçlerin başbakanlık makamı için bağımsız bir şahsiyet üzerinde uzlaşmasını ümit ettiğini ifade eden Zeynelabidin, konseyin asıl görevinin, mevcut durumdan çıkabilmek için tüm siyasi oluşumların "şeffaf bir ortamda, dışlanmadan" rekabet edebilmelerine elverişli bir ortam hazırlamak olduğunu kaydetti. 

Savunma Bakanı Avf emekli edildi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

Ebubekir Mustafa ise konsey tarafından İstihbarat ve Güvenlik Müdürlüğüne getirildi.

Washington Büyükelçisi görevden alındı

Sudan'ın Washington Büyükelçisi Muhammed Ata da Askeri Geçiş Konseyi tarafından görevinden alındı.

"Protestolara katılanlar serbest bırakılacak"

Sudan Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamada, protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ordu, emniyet ve kamu mensuplarının da serbest bırakılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Etiyopya gibi ülkelerin liderleriyle görüşmeler başlattık." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

Türkiye, Sudan yönetiminin sivillere iade edileceği taahhüdünden memnun

Türkiye, Sudan yönetiminin sivillere iade edileceği taahhüdünden memnun

'Sudan yol ayırımında'

Suudi Arabistan ve BAE'den Sudan'daki darbeye destek

Sudan'da muhalefetin 7 talebi var

Sudan'da muhalefetin 7 talebi var
'Ömer el-Beşir Sudan'ı terk etmedi, başkentte ev hapsinde'

'Ömer el-Beşir Sudan'ı terk etmedi, başkentte ev hapsinde'
Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyeleri yemin etti

Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyeleri yemin etti