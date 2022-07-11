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Dünya

Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı, soykırım kurbanlarının defnedilmesiyle sessizliğe büründü

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen 50 kurbanın defnedilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sessizlik hakim oldu.

Ahmet Nurduhan, Lejla Biogradlija   | 11.07.2022
Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı, soykırım kurbanlarının defnedilmesiyle sessizliğe büründü

SREBRENİTSA

Soykırımın 27'nci yılı kapsamında yapılan toplu cenaze törenine katılmak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren anıt mezarlığa gelen kurban yakınlarının dağılmasıyla soykırımda öldürülenlerin defnedildiği mezarlıktaki kalabalık, yerini sessizliğe bıraktı.

Savaşta, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma törenini ve cenaze merasimini takip eden basın mensupları da defin işleminin ardından Potoçari'den ayrıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Bu yıl toprağa verilen kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken, öldürüldüğünde 59 yaşında olan Husejin Krdzic de bu yıl toprağa verilen en yaşlı soykırım kurbanı olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana toprağa verildi.

Bu yıl baba Hajdin ile oğlu Sead Hukic de toprağa verilen soykırım kurbanları arasında yer alıyor.

Toprağa verilen diğer kurbanların isimleri şöyle:

"Saban Ademovic (1953), Sabrija Aljic (1940), Saban Avdic (1960), Munib Bektic (1951), Dzemil Dedic (1962), Mevlid Dudic (1970), Mustafa Dzananovic (1960), Kiram Djozic (1957), Nezir Efendic (1941), Mevludin Ferhatovic (1972), Salim Gabejlic (1968), Sead Gojcinovic (1965), Salko Hadzic (1969), Hajrudin Halilovic (1968), Salko Halilovic (1954), Almir Halilovic (1975), Esnaf Hasanovic (1969), Samir Hasanovic (1975), Semir Hasanovic (1975), Hamdija Hasic (1965), Sead Hasic (1963), Sead Hukic (1974), Sajit Hukic (1976), Hajdin Hukic (1942), Mevludin Husic (1972), Mustafa Husic (1974), Smajo Ibrahimovic (1938), Mehmed Ibrahimovic (1941), Nesib Ibrahimovic (1958), Sakib Jahic (1972), Mehmedalija Jugovic (1960), Nermin Kaljevic (1971), Smajil Karic (1937), Husejin Krdzic (1936), Edhem Merdzic (1949), Mustafa Mesanovic (1961), Ramiz Mujcinovic (1955), Suad Mujic (1966), Elvir Muminovic (1978), Salim Mustafic (1979), Muriz Mustafic (1966), Smajo Nukic (1951), Senad Osmanovic (1975), Ismajil Pilav (1952), Rahmo Rahmic (1952), Mensur Rahmic (1975), Adil Selimovic (1936), Salcin Sinanovic (1938), Vahid Smajlovic (1978) ve Senahid Secic (1956)."

Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar defnedilen kurban sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 27 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.​​​​​​​​​​​​​​


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