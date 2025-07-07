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Dünya

Srebrenitsa soykırımında öldürülen annesini 30 yıl sonra toprağa verecek

Srebrenitsa'da 11 Temmuz'daki 30. yıl anma törenlerinde toprağa verilecek 7 kurbandan tek kadın ve en yaşlısı olan Fata Bektic'in kızı Behija Rotic, annesinden kalan eşyalarla teselli oluyor.

Vesna Besic, İsmail Özdemir  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Srebrenitsa soykırımında öldürülen annesini 30 yıl sonra toprağa verecek Fotoğraf:Denis Zuberi/AA

Saraybosna

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın mağdurlarından Behija Rotic, annesi Fata Bektic'in cenazesini 30 yıl sonra toprağa verecek.

Bosna Savaşı'nda 11 Temmuz 1995'te, dünyanın gözü önünde Srebrenitsa şehrinde yapılan soykırımda annesini kaybeden Rotic, soykırımın üzerinden geçen 30 yıla rağmen yaşanan acıları unutamıyor ve annesinin hatıralarıyla teselli buluyor.

Bu yıl Srebrenitsa'daki anma törenlerinde toprağa verilecek 7 kurbandan tek kadın ve en yaşlısı olan Bektic'in kızı Rotic, AA muhabirine, Sırpların şehri işgal etmesiyle Potoçari'ye doğru yola çıktıklarını anlattı.

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Yolculuk sırasında annesinin yaşlı olduğu için at üzerinde gidebildiğini aktaran Rotic, yanlarına düşen bir havan mermisinin şarapnel parçalarından dolayı annesinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşananları hatırladıkça konuşmakta zorlandığını belirten Rotic, "Bu unutulacak bir şey değil, yaşadıklarımızı hatırlamak çok acı veriyor." dedi.

Rotic'in eşi Remzo Rotic de yaşananları kayınpederi Meho Bektic'den dinlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Yetkililere durumu bildirmişler. İki Sırp asker yanlarında kürek taşıyan dört gençle gelmişler. Kayınpederim karısının mezarının çok sığ kazılmaması için ricada bulunmuş ama Sırp askerler, 'buna bile şükret' diyerek onun üzerine tükürmüşler."

Kayınpederinin daha önce sattığı ineğinin parasını bir kibrit kutusuna sakladığını anlattığını dile getiren Rotic, "Aynı askerler ona parası olup olmadığını sormuş ve o da kibrit kutusunu vermiş. Onlar da, 'sen ve kızların kamyona binin' demişler ve öylece kurtulmuşlar." diye konuştu.

30 yıl sonra gelen "veda"

Behija ve eşi Remzo Rotic, Fata Bektic'in mezar yerini bulabilmek için yıllar sonra Srebrenitsa'ya gitti, Bektic'in gömüldüğünü düşündükleri yeri buldu.

Mezar yerinden alınan kemikler için Behija Rotic, kan örneği verdi ve ocak ayında Tuzla şehrine çağrılarak annesine ait olduğu düşünülen kalıntıları tanımlaması istendi. Rotic, DNA örnekleriyle de doğrulanması üzerine annesinin cenazesine ulaştı.

Soykırımın gerçekleştirilmesinden 30 yıl sonra Rotic, annesinin cenaze törenine katılacak ve ona veda edecek.

Bu yıl 7 kurban toprağa verilecek

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 30. yıl anma törenlerinde defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.

Bu yıl toprağa verilecek 7 kişinin isimleri, "Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."şeklinde sıralandı.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.​​​​​​​​​​​​​​

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