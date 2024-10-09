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Dünya

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 59 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gökhan Kavak  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 59 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Mogadişu

Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Galgadud ve Orta Şabel bölgelerinde örgüte yönelik askeri operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, düzenlenen operasyonda 59 örgüt üyesini etkisiz hale getirildiği, 4 askerin de hayatını kaybettiği ve bazı bölgelerin örgüt üyelerinden temizlendiği kaydedildi.

Hükümet güçleri Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını yoğunlaştırırken örgüt üyeleri ise sivil ve askeri bölgeleri hedef alıyor.

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