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Dünya

Somali hükümeti Tiktok, Telegram ve 1XBET'i yasaklıyor

Somali İletişim ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal medya platformları Tiktok, Telegram ve bahis sitesi 1XBET'i yasaklama kararı aldı.

Hodan Mohamed Abdullahi  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Somali hükümeti Tiktok, Telegram ve 1XBET'i yasaklıyor

Mogadişu

Bakanlık tarafından düzenlenen "İletişim, İnternet ve Sosyal Medya Güvenliği Konferansı"nın ardından alınan karar kapsamında ülkede Tiktok, Telegram ve 1XBET'in yasaklanması talimatı verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konferansta Somalili gençlerin hayatını olumsuz yönde etkileyen hatta ölümlere neden olan Tiktok, Telegram ve 1XBET platformlarının kapatılmasının önemli olduğu kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gençlerin ve kadınların çoğunlukta olduğu bu platformların "ahlaka aykırı durumlar sergilediği" kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal Telekomünikasyon Kanunu'nun 64 ve 65. maddelerinin uygulanması amacıyla, İletişim ve Teknoloji Bakanlığı, Somali toplumunun yaşam biçimini etkileyen ve kötü davranışlarda artışa neden olan iletişim ve internet araçlarını kullanırken ahlaki davranışlarını korumak için çalışmaktadır."

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