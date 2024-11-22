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Dünya

Slovenya, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağını duyurdu

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine destek verdi.

İsmail Özdemir  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Slovenya, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağını duyurdu

Lübliyana

Golob, hükümete ait X hesabından yaptığı açıklamada, UCM'nin, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki karara saygı duyduğunu kaydetti.

Başbakan Golob, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına da ülkesinin tamamen uyacağını bildirdi.

Slovenya, İsrail'in saldırılarının ardından haziranda Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

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