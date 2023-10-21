Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,612.90
BTC/USDT
29,783.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile sınırındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koydu

Slovenya, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya başladı.

Ahmet Nurduhan, Stipe Majic  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile sınırındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koydu Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Lübliyana

Slovenya yönetimi, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden başlattı.

Buna göre Slovenya polisi, Hırvatistan sınırındaki geçiş kapısı Obrezje'de kontrol noktaları kurarak bazı araçları durdurdu.

Sınır kapısında kısa süreli yoğunluk yaşanırken, kontrol uygulama kararının bugünden itibaren 10 gün süreceği belirtildi.

Gerekli görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

Karar 19 Ekim'de alındı

Slovenya hükümeti, 19 Ekim'de, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle, AB üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı almıştı.

İtalya hükümeti, 18 Ekim'de Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri aynı gerekçeyle yeniden uygulamaya koyma kararı aldığını duyurmuştu.

Almanya hükümeti, 16 Ekim'de, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını AB'ye ilettiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Narkogüç" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi anıldı
Ekinlik Adası'nda hiçbir atık çöpe gitmiyor

Benzer haberler

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile sınırındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koydu

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile sınırındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koydu

Macaristan AB İşleri Bakan Yardımcısı Zsigmond: (Türkiye-Macaristan) Gelişmiş bir işbirliğine sahip olma niyetindeyiz

Putin: Avrupa'nın birçok ülkesiyle ilişkilerimizi geliştiriyor olmamız memnuniyet verici

Türk bankası, çalışmalarıyla Türkiye ve Hırvatistan'daki girişimcilere köprü oluyor

Türk bankası, çalışmalarıyla Türkiye ve Hırvatistan'daki girişimcilere köprü oluyor
A Milli Futbol Takımı'nın tarihi galibiyeti Hırvatistan basınında

A Milli Futbol Takımı'nın tarihi galibiyeti Hırvatistan basınında
A Milli Futbol Takımı Letonya'yı yenerse EURO 2024'ü garantileyecek

A Milli Futbol Takımı Letonya'yı yenerse EURO 2024'ü garantileyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet