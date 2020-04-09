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Dünya, Koronavirüs

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Lejla Biogradlija   | 09.04.2020
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı

Belgrad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, oğlunun başkent Belgrad'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 666'ya ulaşırken, 65 kişi yaşamını yitirdi.


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