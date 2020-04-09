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Dünya

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Mahmut Atanur   | 09.04.2020
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Jakarta Raya

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Açe eyaletinin Sinabang bölgesinin 291 kilometre güneybatı açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.  

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

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