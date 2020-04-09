Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Jakarta Raya
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Açe eyaletinin Sinabang bölgesinin 291 kilometre güneybatı açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.