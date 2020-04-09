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Dünya, Koronavirüs

New York'a Kovid-19'un Asya'dan değil Avrupa'dan bulaştığı iddia edildi

ABD'nin New York Times gazetesi, New York'ta görülen Kovid-19 salgınının, bilinenin aksine, Asya'dan değil Avrupa'dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiğini ortaya koyan bir çalışma yayımladı.

Mücahit Oktay   | 09.04.2020
New York'a Kovid-19'un Asya'dan değil Avrupa'dan bulaştığı iddia edildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun /AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York Times’ın internet sayfasında yer alan haberde, New Yorklulardan alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genomlarını analiz eden farklı araştırma gruplarının, koronavirüsün ilk teyit edildiği tarihten haftalar önce, şubat ortasında, New York bölgesinde var olduğunu ve bölgeye Asya'dan değil Avrupa'dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiğini ortaya koyduğu bilgisine yer verildi.

Habere göre, Mounth Sinai Icahn Tıp Fakültesinde laboratuvar çalışmaları yapan Genetik Bilimci Harm van Bakel, ekibi ile yaptığı çalışma sonucu, Kovid-19 salgını için, ''Çoğunluk açıkça Avrupalı.’’ teşhisinde bulundu.

Gazetede, New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan başka bir çalışmada da farklı bir grup vaka üzerinde çalışmasına rağmen çarpıcı şekilde benzer sonuçlara ulaşıldığı belirtildi.

Araştırmalarda ayrıca, virüsün belirtilenden daha önce gizlice yayıldığını, sıkı bir test programı uygulanması durumunda çok daha önceden bunun tespit edilebileceği iddia edildi.

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