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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin boşaltılması kabul edilemez

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerin boşaltılması kararının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'nin tahliyesine başlanmasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin boşaltılması kabul edilemez

Cenevre

MSF, İsrail'in yoğun saldırıları altında olan Gazze'deki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsrail'in, Deyr el-Belah'ta, MSF destekli Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarındaki bölgelerin boşaltılması yönünde talepte bulunduğu belirtilen paylaşımda, hastanenin yaklaşık 250 metre yakınında meydana gelen patlamanın paniğe yol açtığı ve birçok kişinin hastaneyi terk etmeyi seçtiği kaydedildi.

MSF'nin hastanede hayat kurtarıcı tedavileri sürdürmeye çalışırken yaralıların tedavilerini askıya almayı düşündüğüne işaret edilen paylaşımda, "Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, burada bulunan 650 hastanın sadece 100'ü hastanede kaldı ve 7'si yoğun bakım ünitesinde. Bu durum (hastanenin boşaltılması) kabul edilemez. Aksa Şehitleri Hastanesi, hastalar için başka alternatif bulunmaması nedeniyle haftalardır kapasitesinin çok üzerinde hizmet veriyor. Savaşan tüm taraflar, hastaneye ve hastaların tıbbi bakıma erişimine saygı göstermeli." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, İsrail'in süren tahliye taleplerinin yüz binlerce yerinden edilmiş insanı, sığınacak yer aramak için sadece 41 kilometrekarelik sözde "insani bölgede" kıstırdığı bildirildi.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayımladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

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