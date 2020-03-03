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Dünya, Koronavirüs

Şili'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Şili'de ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

Muhammed Emin Canik   | 03.03.2020
Şili'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Buenos Aires

Güney Amerika ülkesi Şili'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Jaime Manalich, düzenlediği basın toplantısında başkent Santiago'nun 350 kilometre güneyindeki Talca şehrinde bir kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Ülkeye 25 Şubat'ta giriş yapan 33 yaşındaki hastanın yaklaşık 1 ay Güneydoğu Asya'da bulunduğu belirtildi.

Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin'de görülmüştü.

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