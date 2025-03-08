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Dünya

Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi, TİKA'nın desteklediği el sanatları merkezini gezdi

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek verdiği Dakar'daki El Sanatları Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi, TİKA'nın desteklediği el sanatları merkezini gezdi Fotoğraf: Fatma Esma Arslan Özdel/AA

Dakar

Faye, çalışanlarının ve eğitim görenlerin büyük kısmının kadın olduğu merkeze 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Afrika Kültür Evi Projesi" kapsamında TİKA'nın ekipman desteğinde bulunduğu ve atölyelerini yenilediği merkezi gezen Faye'a, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman eşlik etti.

Faye, Büyükelçi Sağman ile TİKA'ya destekleri için teşekkür etti ve işbirliğini devam ettirmek istediğini söyledi.

Büyükelçi Sağman da Senegal'de kadın istihdamı açısından el sanatlarının desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Faye ve Sağman, ziyaretin ardından merkezdeki çalışan ve öğrencilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

El Sanatları Eğitim Merkezi'nin TİKA desteğiyle hazırlanan yeni atölyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao tarafından Temmuz 2024'te törenle açılmıştı.

Törende, atölyelerde kullanılmak üzere TİKA tarafından temin edilen ekipmanlar da teslim edilmişti.

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