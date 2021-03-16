Euro
8.99
Dolar
7.54
BIST 100
1,555.47
Altın
1,731.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senatodan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk 'Amerikan yerlisi' oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığına aday gösterdiği Deb Halland, Senatodan onay alarak ülke tarihinde "kabineye seçilen ilk Amerikan yerlisi" oldu.

Hakan Çopur   | 16.03.2021
Senatodan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk 'Amerikan yerlisi' oldu

Washington

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 40 "hayır" oyuna karşılık 51 "evet" oyu alan Haaland, bu başarısıyla Amerikan siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Daha önce Temsilciler Meclisinde New Mexico eyaletinin Demokrat vekillerinden biri olan Haaland'in kısa sürede yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

Haaland, Kasım 2018'deki Kongre ara seçimlerinde New Mexico eyaletinde kazanarak, Kansas'tan seçilen Sharica Davids ile beraber Kongre'nin ilk iki Amerikan yerlisi kadınından biri olmuştu.

ABD'de yerlilerin yaşadığı bölgeleri de kapsayan birçok bölgeyi ve ulusal parkları yönetecek olan Haaland, bu yönüyle de dikkat çekici bir isim oldu. Önceki açıklamalarında iklim değişikliği karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vereceğini dile getiren Haaland'in yerlilerle ilgili de çeşitli projelere imza atması ve ülkedeki yerlilerin siyaset vitrinindeki yüzü olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek
Avro Grubu mali desteği sürdürecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

Benzer haberler

Senatodan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk 'Amerikan yerlisi' oldu

Senatodan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk 'Amerikan yerlisi' oldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, İran ile savaşmak istemediklerini söyledi

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması

ABD'den Rusya'ya, Suriye'de siyasi süreci 'oyalayan' rejime baskı çağrısı

ABD'den Rusya'ya, Suriye'de siyasi süreci 'oyalayan' rejime baskı çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 890'a yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 534 bin 890'a yükseldi
New York Fed imalat endeksi 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

New York Fed imalat endeksi 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı