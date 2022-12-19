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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın ana noel ağacı jeneratör ile aydınlatıldı

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, "Maalesef bazı İHA'lar Kiev'in enerji tesislerine hasar verdi. Bu yüzden enerji üretimi konusunda sorun yaşanıyor." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 19.12.2022
Savaşın gölgesindeki Ukrayna'nın ana noel ağacı jeneratör ile aydınlatıldı

Kiev

Rus ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle enerji altyapısının ağır hasar aldığı Ukrayna'da başkent Kiev'deki ana noel ağacı jeneratör sayesinde aydınlatıldı.

Sivil altyapıya Rus füze ve İHA saldırıları nedeniyle elektrik kesintilerinin sürdüğü başkent Kiev'deki geleneksel noel ağacı, Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun katıldığı bir törenle ışıklandırıldı.

Başkentin merkezindeki Sofya Meydanı'nda kurulan ve jeneratör ile aydınlatılan noel ağacını görmek için birçok insan sokağa çıktı.

Törene katılan Kiev Belediye Başkanı Kliçko, gazetecilere yaptığı açıklamada bugün ülkesinde Noel Günü kutlamalarının yapıldığını belirterek noel ağacının da geleneksel olarak bugün aydınlatıldığını belirtti.

Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarının devam ettiğini kaydeden Kliçko savaş nedeniyle noel ve yılbaşı hazırlıklarının bu yıl küçük ölçekte yapıldığını kaydetti.

Rus saldırıları altındaki ülkede savaşın yarattığı tüm zorluklara rağmen çocuklar için Kiev'de bir noel ağacını kurduklarını dile getiren Kliçko şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl elbette kutlamaların formatı farklı. Noel ağacı da her zamanki gibi büyük ve zarif değil. Geçen yıl olduğu gibi 31 metre yerine 12 metre yüksekliğindedir. Biz de ona 'Yenilmez Noel Ağacı' adını verdik."

Kiev'de elektrik üretimi konusunda sorunlar devam ediyor

Kiev'de devam eden planlı veya acil durum elektrik kesintileri hakkında AA muhabirinin sorduğu soruyu yanıtlayan Kliçko, Rus güçlerinin enerji altyapılarına saldırılarının devam ettiğini belirtti.

En son bu sabah erken saatlerinde Kiev'e yönelik insansız hava araçlarıyla saldırıların yapıldığını kaydeden Kliçko, "Maalesef bazı İHA'lar Kiev'in enerji tesislerine hasar verdi. Bu yüzden enerji üretimi konusunda sorun yaşanıyor." dedi.

Saldırılar nedeniyle başkentte tekrar elektrik kesintilerinin olduğunu aktaran Kliçko, saldırılardan Kiev ve çevresindeki yerleşim yerleri için elektrik üretim kapasitenin yüzde 50 civarında etkilendiğini söyledi.

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