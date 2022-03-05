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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna’dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Polonya sınırında bulunan Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluğa yol açtı.

Abdullah Tevge   | 05.03.2022
Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Abdullah Tevge / AA

Rava-Russkaya

Saatler süren yolculuğun ardından sınır bölgesine gelen savaş mağdurları, Polonya’ya geçebilmek için saatlerce bekledi.

Kiev’den geldiğini Polonya üzerinden Türkiye’ye geçeceğini söyleyen Lena Avdysh, "1 ay önce babamı ziyaret için Kiev’e geldim. Savaş başladıktan sonra Türkiye’ye dönmek istedim. Ancak babam gelmek istemedi. Kiev’i terk etmedi.” ifadelerini kullandı.

05.03.2022

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka sınır kapısından araçlara bindirilerek geçici toplanma merkezlerine götürülüyor.

Polonya’ya gidebilmek için zorlu bir yolculuk geçiren savaş mağdurları, diğer yandan soğuk hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

Sıfır derece ölçülen hava durumu, ülkeden çıkmak için sıra bekleyenlerin şartlarını daha da zorlaştırıyor.

Savaşın en büyük mağdurlarından biri olan çocuklar ise uzun bekleyiş nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı birbirleriyle oyun oynayarak atmaya çalışıyor.

1 yaşındaki çocuğuyla yola çıktığını belirten Svetlana Kazanseva, "Eşimi geride bıraktım. Ancak o çok güçlü bir adam. Ukrayna’da kalmalı ve ülkemizi korumalı." diye konuştu.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna’dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Polonya sınırında bulunan Rava-Russkaya Sınır Kapısı'nda yoğunluğa yol açtı.

Zaporijya şehrinden yola çıkan İrina Makovstikaya ise "Şehirde çatışma yoktu. Ancak Ruslar’ın nükleer enerji istasyonunu hedef alabilme olasılığı hepimizi korkuttu. Bu yüzden evimden ayrılmak zorunda kaldı." dedi.

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