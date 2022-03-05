Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,641.90
BTC/USDT
39,101.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi reddetti

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Ukrayna’da dün aktive ettiği uydu interneti sistemi projesi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemeyeceğini bildirdi.

Ayşe Doğru   | 05.03.2022
Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi reddetti

Ankara

Tesla’nın Üst Yöneticisi (CEO) Musk, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, bazı dünya liderlerinin Ukrayna’da kullanıma açılan uydu interneti sistemi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemesini istediğini belirtti.

Söz konusu talebin Ukrayna’dan gelmediğini vurgulayan Musk, silahla tehdit edilmedikçe böyle bir şey yapmayacağını aktararak, “Mutlak ifade özgürlüğü taraftarı olduğum için üzgünüm.” ifadesini kullandı.

Musk, bir Twitter kullanıcısının mesajına yaptığı, "Rusya kaynaklı haberlerin propaganda olduğu" yönündeki yoruma da “Tüm haber kaynakları kısmen propagandadır, bazıları diğerlerinden daha fazladır.” şeklinde cevap verdi.

Dün de Ukraynalıları Starlink uydu interneti sistemini ihtiyatla kullanmaları konusunda uyaran Musk, bugün çatışma bölgelerine yakın bazı Starlink terminallerinin birkaç saat boyunca sinyal kesicilerle hedef alındığını, teknik ekibin frekans boğucuları atlamayı başardığını ifade etti.

Elon Musk, Ukrayna halkına güçlü olmaları çağrısında bulunurken, bu savaşı istemeyen Rus halkına da sevgilerini iletti.

Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti
Yunanistan'da açık alanda maske zorunluluğuna son verildi
Kovid-19'da düşüş trendi devam edecek
Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
New York'ta okullarda maske, restoranlarda Kovid-19 aşı şartı kaldırılıyor

Benzer haberler

Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi reddetti

Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi reddetti

Savaş mağdurları Rava-Russkaya Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

Batılı uluslararası medya kuruluşları Rusya'yı terk ediyor

Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti

Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar sınırı geçti
İngiliz gazeteciler Ukrayna’da yaralandı

İngiliz gazeteciler Ukrayna’da yaralandı
Putin: Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir

Putin: Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir