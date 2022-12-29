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Dünya

Ryanair çalışanlarının grevi nedeniyle Belçika'da 100'den fazla sefer iptal edildi

Düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in Belçika'daki çalışanları yılbaşı tatili döneminde grev kararı alırken, grev nedeniyle 100'den fazla sefer iptal edildi.

Ata Ufuk Şeker   | 29.12.2022
Ryanair çalışanlarının grevi nedeniyle Belçika'da 100'den fazla sefer iptal edildi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

İrlanda firması Ryanair'in Belçika'daki kabin ekibini temsil eden sendika, 30 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında ve 7-8 Ocak tarihlerinde greve gidileceğini açıkladı.

Sendikalar, grev kararının Ryanair'in ücretleri, izin sistemini ve çalışma koşullarını iyileştirmesi ve maaş ödemelerini zamanında yapması için alındığını duyurdu.

Grev nedeniyle Ryanair'in Belçika'nın Charleroi Havalimanı'ndan Avrupa'nın çeşitli noktalarına yapacağı 300 seferden 115'i iptal edildi.

Grevin, çok sayıda uçuşun gerçekleştirildiği yılbaşı tatili dönemi yapılacak olması dikkat çekti.

Öte yandan, Ryanair, Belçika'nın havacılık sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergiler ve yeni ücretler nedeniyle Brüksel Zaventem Havalimanı'ndaki faaliyetlerini eylül ayı sonunda sonlandırmıştı.

Belçika, 500 kilometreden yakın mesafe uçuşlara yolcu başına 10 avro, daha uzak mesafelere ise 2 ile 4 avro arasında değişen ek vergi uygulama kararı almıştı.

Ryanair ile çalışanları arasında iş koşulları ve ücretler konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşanıyor.

Şirketin Belçika'daki çalışanları haziran ayında da 3 günlük grev kararı almış ve çok sayıda sefer aksamıştı.

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