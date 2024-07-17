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Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında toplam 190 esir askerin değişimi yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile Rusya arasında toplam 190 esir askerin değişiminin yapıldığını bildirdi.

Ali Cura  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Rusya ve Ukrayna arasında toplam 190 esir askerin değişimi yapıldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müzakereler sonucunda Ukrayna’da esir tutulan 95 Rus askerinin Moskova'ya verildiği, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 95 esir askerin de Kiev’e teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus askerlerinin esaretten çıkması esnasında Birleşik Arap Emirlikleri insani arabuluculuk sağladı." ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan Rus askeri personelin, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledileceği aktarıldı.

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