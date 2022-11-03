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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya ve Ukrayna arasında savaşta esir düşen askerlerin değişimi yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında, savaşta esir düşenlerin değişiminin yapıldığı bildirildi.

Meiramgul Kussainova, Dmitri Chirciu   | 03.11.2022
Rusya ve Ukrayna arasında savaşta esir düşen askerlerin değişimi yapıldı

Kiev

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 107 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı belirtilirken, bu kişilerin, bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

107 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucu 74'ü Azovstal Fabrikası'nda savaşanlar olmak üzere 107 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Yermak, "Savaşta yaralananların çoğunu eve getirdik. Özellikle Mariupol ve Azovstal'da ağır yaralanarak yatalak hale gelenleri takas ile değiştirmeyi başardık. Aralarında Yelenovskaya kolonisinde meydana gelen patlamada yaralanan bir askerimiz de var." ifadesini kullandı.

En son Rusya ile Ukrayna arasında esir takası 29 Ekim'de yapılmış, 52 Ukraynalı ile 50 Rus serbest bırakılmıştı.

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