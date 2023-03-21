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Dünya

Rusya ve Çin 2030'a kadar ekonomide işbirliğini geliştirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova'da yaptıkları görüşme sonrasında ortak bildiri imzaladı.

Ali Cura  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Rusya ve Çin 2030'a kadar ekonomide işbirliğini geliştirecek

Moskova

Kremlin'in internet sayfasında yayımlanan ortak bildiride, ikili işbirliği, Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve yeni bir çağda stratejik etkileşiminin geliştirilmesi hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Bildiride, iki ülkenin karşılıklı yarar sağlayan ve uzun vadeli temelde egemen kalkınması, karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağı anımsatıldı.

2030'a kadar Rusya-Çin ekonomik işbirliğinin önemli alanlarının geliştirilmesi planına ilişkin 8 maddelik bildiride, iki ülke arasındaki elektronik ticaretin ve diğer yenilikçi araçların artırılması vurgulanırken birbirine bağlı lojistik sistemin geliştirileceği aktarıldı.

Bildiride, "Piyasa ihtiyaçlarına uygun olarak ulusal para birimlerini kullanma uygulamasını genişletmek ve ikili ticaret, yatırım, borç verme ve diğer ticari ve ekonomik işbirliği alanlarındaki paylarını kademeli olarak artırmak dahil olmak üzere mali işbirliği düzeyinin artırılmasının" kararlaştırıldığı ifade edildi.

Enerji sektöründeki kapsamlı ortaklığın güçlendirilmesinin altı çizilen bildiride, karşılıklı ve küresel enerji güvenliğini sağlamanın önemine işaret edildi.

Metaller, gübreler ve kimyasal ürünler dahil olmak üzere, temel mallar ve madenlerde piyasa esaslarına dayalı karşılıklı yarara dayalı tedarik alanında uzun vadeli işbirliği ilişkileri geliştirmek üzere koordinasyonun sağlanacağı aktarılan bildiride, her iki ülkenin daha kaliteli bir endüstriyel işbirliğine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca bildiride, iki ülkenin gıda güvenliğini sağlamak için tarımda işbirliği düzeyinin önemli ölçüde artırılacağı kayda geçirildi.

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