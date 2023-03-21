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Dünya

Ukrayna: Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmalar sürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ekip  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Ukrayna: Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmalar sürüyor

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Son 24 saatte, Rus güçlerinin 4 füze ve 24 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmalar sürüyor. (Rus güçleri) Önemli ölçüde silah ve askeri güç kaybına rağmen bölgeyi ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmiyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, açıklamada, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde Rus güçlerinin bazı yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda ise başarısız olduğu kaydedildi.

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