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Dünya

Rusya popüler mesajlaşma uygulaması Discord’u yasakladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord’un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini bildirdi.

Ali Cura  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Rusya popüler mesajlaşma uygulaması Discord’u yasakladı

Moskova

Rus TASS haber ajansına göre, Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, geçen yıl mahkeme kararıyla uygulamada yasa dışı bilgileri silmediği gerekçesiyle Discord’a 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) ceza kesildiği hatırlatıldı.

Roskomnadzor, daha önce Discord yönetimine 947 yasa dışı materyalin kaldırılması için talep göndermişti.

Discord, 2015’te bilgisayar oyuncularının daha iyi iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

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