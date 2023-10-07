Dolar
34.26
Euro
37.63
Altın
2,616.09
ETH/USDT
2,432.60
BTC/USDT
62,137.00
BIST 100
9,044.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye'den yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 78 Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te sürdürdüğü saldırılarda 78 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 78 Filistinli öldü

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA, Filistin'in Kudüs Belediyesi tarafından hazırlanan 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in ihlal ve suçlarına ilişkin raporu yayımladı.

Raporda işgal altındaki Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023'ten bu yana 1791 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilirken, son bir yıl içerisinde Filistin topraklarını gasbeden 50 bin 745 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği aktarıldı.

Rapora göre, Filistinliler Şeyh Cerrah ve Silvan gibi Doğu Kudüs'ün tarihi mahallelerinden zorla göç ettirilmeye yönelik benzeri görülmemiş bir baskıya tanık oldu.

İsrail'in Filistinlileri tehcir ettiği bölgelere İsraillileri yerleştirmeyi amaçladığına işaret edilen raporda, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik 340 yıkım saldırısı gerçekleştirildiği ve bunların sistematik bir şekilde arttığı ifade edildi.

Rapora göre, İsrail'in ithal edilen mallar ile Kudüslü tüccar ve yatırımcılara keyfi kısıtlamalar dayatması sonucu işgal altındaki Kudüs sakinleri boğucu bir ekonomik ablukaya maruz kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Şerif'i kabul etti
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı

Benzer haberler

İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldı

İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldı

İran resmi haber ajansı: İsrail, Şam'da İran Büyükelçiliğinin yakınına saldırı düzenledi

Anadolu Ajansı, saldırıların yıl dönümünde İsrail'in Gazze'deki soykırımını animasyonla anlattı

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldü
Netanyahu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

Netanyahu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

Netanyahu, kabine üyeleriyle "güvenlik istişare" toplantısı yapacak

Netanyahu, kabine üyeleriyle "güvenlik istişare" toplantısı yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet