Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehitlerimizi uğurluyoruz
logo
Dünya

Rusya: Türk ve Rus heyetleri İdlib’de gerilimin azaltılmasında mutabık kaldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerin Suriye’nin İdlib bölgesinde gerilimin azaltılması konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Ali Cura   | 29.02.2020
Rusya: Türk ve Rus heyetleri İdlib’de gerilimin azaltılmasında mutabık kaldı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda Ankara’daki müzakerelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Türk ve Rus heyetlerinin 4 Mayıs 2017 ve 17 Eylül 2018 tarihli memorandumların tam olarak uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde durumun kalıcı bir şekilde dengelenmesi için somut adımları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Her iki taraf da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle savaşmaya devam ederken, sahadaki gerilimin azaltılmasında, ayrıca İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillerin korunmasında, burada ihtiyacı olan herkese acil insani yardım sağlanması konusunda mutabık kaldılar.” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

Rusya: Türk ve Rus heyetleri İdlib’de gerilimin azaltılmasında mutabık kaldı

Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı İdlib konusunda bilgilendirdi

Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı

Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı
Haçlı mezaliminden Esed katliamlarına: İdlib

Haçlı mezaliminden Esed katliamlarına: İdlib
İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor